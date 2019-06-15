Жара не сдается: прогноз погоды на Зеленые праздники

В воскресенье, 16 июня, в Украине термометры покажут +30+35 градусов. Ночью ожидается +18+24 градуса.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
«Поэтому можно организовывать для сна во дворах спальные мешки и социализироваться, легче дыша. Ну, и с соседями как раз повод раззнакомиться», - шутит она.
По прогнозу, в воскресенье по всей Украине преимущественно без осадков. Впрочем, есть вероятность кратковременных дождей с грозами на Харьковщине, Луганщине, в Донецкой, Винницкой, Житомирской и на западе Киевской области. В отдельных районах западной части Украины также.
В Киеве 16 июня ожидается жара, +31+33 градуса, без существенных осадков.
В понедельник грозовые дожди пройдут локально на Западе и Севере, периодически, коротко, снижая температуру воздуха.
«Но жара пока остается главным ньюсмейкером. Всем на ближайшие дни - найти свой комфортный очаг свежести: можно кондиционер, погреб с консервациями, метро, душ, влажное полотенце на лоб, пшикалка с термальной водой, а лучше - сбежать в горы, где просто какой-то рахат-лукум роскошного свежего пахучего воздуха», - добавляет Диденко.