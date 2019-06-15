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Новости » Общество 15 июня, 2019, 14:04
Жара не сдается: прогноз погоды на Зеленые праздники

В воскресенье, 16 июня, в Украине термометры покажут +30+35 градусов. Ночью ожидается +18+24 градуса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

«Поэтому можно организовывать для сна во дворах спальные мешки и социализироваться, легче дыша. Ну, и с соседями как раз повод раззнакомиться», - шутит она.

По прогнозу, в воскресенье по всей Украине преимущественно без осадков. Впрочем, есть вероятность кратковременных дождей с грозами на Харьковщине, Луганщине, в Донецкой, Винницкой, Житомирской и на западе Киевской области. В отдельных районах западной части Украины также.

В Киеве 16 июня ожидается жара, +31+33 градуса, без существенных осадков.

В понедельник грозовые дожди пройдут локально на Западе и Севере, периодически, коротко, снижая температуру воздуха.

«Но жара пока остается главным ньюсмейкером. Всем на ближайшие дни - найти свой комфортный очаг свежести: можно кондиционер, погреб с консервациями, метро, душ, влажное полотенце на лоб, пшикалка с термальной водой, а лучше - сбежать в горы, где просто какой-то рахат-лукум роскошного свежего пахучего воздуха», - добавляет Диденко.

 

 
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