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Новости » Политика 15 июня, 2019, 17:00
Зеленский уволил посла Украины в Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Сагача с должности посла Украины в Швеции.

Соответствующий указ от 14 июня обнародован на сайте главы государства.

«Освободить Сагача Игоря Михайловича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция», - говорится в документе.

Сагач был назначен на должность посла Украины в Швеции в марте 2015 года. Ранее он работал послом в Норвегии, а также возглавлял миссию Украины при НАТО.

 

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Владимир Зеленскийновости Украиныновости политикикадровые назначенияИгорь Сагач
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2019-06-15 18:25 :38