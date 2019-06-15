Зеленский уволил посла Украины в Швеции
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Сагача с должности посла Украины в Швеции.
Соответствующий указ от 14 июня обнародован на сайте главы государства.
«Освободить Сагача Игоря Михайловича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция», - говорится в документе.
Сагач был назначен на должность посла Украины в Швеции в марте 2015 года. Ранее он работал послом в Норвегии, а также возглавлял миссию Украины при НАТО.
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