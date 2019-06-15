Юниорская сборная Украины по футболу – новый чемпион мира

На юниорском чемпионате мира-2019 по футболу в Польше сегодня, 15 июня, завершился финальный матч. В финале мирового первенства среди команд, сформированных из игроков возрастом до 20-ти лет, в Лодзи сборная Украины обыграла команду Южной Кореи со счетом 3:1.

После стольких матчей подряд наигрывание в основе Сикана по ходу этого турнира впервые с момента стартовой игры на этот раз в старте вышел Супряга. Нет, это не повод раскритиковать наставника нашей сборной, но было неожиданно. Из других изменений по сравнению с полуфиналом отмечаем возвращение на старт Цитаишвили (Кащук в запасе) и Хахлева (Чех там же), а также выход третьим центральным беком Сафронова (Попов дисквалифицирован), пишет ua-football.com.

Эпизод на второй минуте встречи оказался классикой из разряда «а что если бы его не было». Безкоровайный на левой линии нашей штрафной не успел за соперником и наступил на ногу Си Ен Киму – рефери только после просмотра видеоповтора назначил пенальти в наши ворота. Были надежды, что Лунин снова сотворит маленькое чудо, однако на этот раз «точку» не вытащил.

В последние пару дней неоднократно говорилось теми, кто хотя бы полтайма каждой из команд на турнире видел, что оба соперника показывают похожую игру. Поэтому было предсказуемо: команда, вышедшая вперед в счете, станет в обороне. К сожалению, азиаты открыли счет, сразу же отдав владение и всей командой отойдя за линию мяча. Для нашей команды взламывать чужую защиту по текущему турниру дело необычное – ощущалась нехватка этого навыка. Прежде всего, не хватало движения, чтобы разорвать узы южнокорейской обороны. В итоге, главным моментом за следующие практически полчаса можно вспомнить разве что прямой удар издали от Булецы, с которым справился азиатский голкипер (единственный не голевой удар в створ за тайм).

Были опасения, что вязкий футбол без ворот будет продолжаться вечность, но – слава святым – не самый удачный заброс от Булецы в азиатскую штрафную превратился в отскок мяча к Супряге. Владу хватило пары секунд, чтобы развернуться и послать снаряд под левую стоечку.

Психологически наши ребята выглядели живее после гола, в то время как Южная Корея уже не напоминала тот монолит, который был до этого. Бывали атаки и на украинские ворота, но присутствовало какое-то внутреннее спокойствие за нашу оборону. Во-первых, потому что у нас есть Лунин, во-вторых, «воины Теджу» выглядели впереди не столь убедительно.

Дебют второй половины оказался не столько за нашей сборной, сколько конкретно за Владом Супрягой. Мяч еще раз удачно отскочил к нашему форварду, который южнокорейские футболисты своими ногами пасом вразрез вывели один на один с вратарем, а нападающий «Динамо» ударом под ту же фартовую для себя левую штангу – но уже других ворот – оформил дубль.

Теперь уже ситуация оказалась обратной: невероятно характерная азиатская сборная пошла вперед, и находить моменты для обострения в украинской штрафной ей удавалось лучше, чем до перерыва нам. Главным образом, после фланговых подач и игрой на втором этаже. Один из них после удара головой Джаека Ли завершился только сумасшедшим сейвом Лунина, который перевел снаряд в каркас ворот.

Понятно, что для наших казаков задача сводилась к простому дотерпеть. Снова и снова шли забросы в нашу штрафную, которым не было конца, украинская оборона стабильно зажигал пожар, но страховал Лунин, на лице которого сегодня, похоже, ни в одном из эпизодов не дрогнул ни один мускул.

Многие уже просто считали минуты до финального свистка, но психологический груз с нас всех снял Цитаишвили. «Краек «Динамо» своим проходом с линии штрафной по диагонали положил мяч в правую «шестерку». 3:1 – и Украина становится чемпионом мира!!!...

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