Итальянский лоукостер собирается открыть офис в Украине

Итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines в следующем году планирует начать базировать в Украине два самолета и открыть офис.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на avianews.com.

Представитель авиакомпании сообщил изданию, что сейчас обсуждается, будут ли оба авиалайнера базироваться в Киеве или один из них будет размещен в региональном аэропорту Украины.

Также в планах авиаперевозчика открытие собственного офиса в Киеве, который будет заниматься обслуживанием агентств и пассажиров, а также колл-центра. Сейчас поддержка пассажиров осуществляется украиноязычными операторами по Италии.

В 2019 году Ernest Airlines ожидает превышения пассажиропотока на его маршрутах между Украиной и Италией отметки в 500 тысяч человек. В 2018 году этот показатель составил 200 тысяч путешественников.

Объем инвестиций, которые компания потратила за последние 2 года для захода на украинский рынок, Ernest Airlines оценивает в 30 млн евро. В следующие два года компания планирует потратить для развития своего присутствия в Украине 100 млн евро.

Сегодня флот Ernest Airlines включает три самолета A320 и один A319. Авиакомпания осуществляет полеты из городов Италии по 13 маршрутам в киевский аэропорт Жуляны, Львов, Харьков и Одессу.

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