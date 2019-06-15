Вулкан в Мексике выбросил столб пепла высотой 5 км

Вулкан Попокатепетль близ столицы Мексики в пятницу произвел мощный выброс пепла и пара.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Национального управления гражданской обороны страны.
«Удалось оценить, что его (столба пепла) высота достигла 5 км», – отмечается в записи. Ситуация не является опасной для населения, средний уровень угрозы, что действует в настоящее время в районе вулкана, изменен не был.
Попокатепетль, расположенный в 70 км от Мехико, входит в число крупнейших и наиболее активных вулканов на территории Мексики. Высота колосса, который в ясную погоду хорошо видно из многих районов мегаполиса, достигает 5,42 км.
В начале апреля национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Давид Леон исключил возможность мощного извержения Попокатепетль, несмотря на рост его активности в текущем году.