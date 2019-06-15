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Новости » Политика 15 июня, 2019, 14:56
Временных председателей получили Одесская и Полтавская облгосадминистрации

Заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталина стала в.и.о.. главы областной администрации.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №412/2019, обнародованном на его официальном сайте.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации на Шаталову Светлану Николаевну", - говорится в документе.

Временно исполняющего обязанности председателя облгосадминистарции Зеленский назначил и на Полтавщину. Им стал первый заместитель председателя облгосадминистрации Олег Пругло.

«Временно возложить исполнение обязанностей председателя Полтавской областной государственной администрации на Пругло Олега Евгеньевича», - говорится в президентском указе №413/2019.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав 12 областных государственных администраций в Украине, в частности, председателя Львовской ОГА Ростислава Замлинского.

 

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2019-06-15 18:26 :41