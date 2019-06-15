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Новости » Львов 15 июня, 2019, 13:48
Военный на Львовщине смертельно ранил своего коллегу

Военнослужащий одной из воинских частей на Львовщине по неосторожности выстрелил в своего коллегу, который от полученного огнестрельного ранения скончался в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба теруправления ГБР во Львове.

Происшествие случилось еще 9 июня, однако о нем сообщили только сегодня.

«Военнослужащий одной из воинских частей на Львовщине, нарушив правила обращения с оружием, неосторожно нажал на спусковой крючок. Эти действия привели к несанкционированному выстрелу и огнестрельному ранению другого военнослужащего, который после полученной травмы умер в Яворовской районной больнице», - говорится в сообщении.

Следователи ГБР сообщили солдату о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 414 Уголовного Кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

11 июня подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 10 лет.

 
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