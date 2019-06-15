Во Франции предлагают судить детей с 13 лет

Правительство Франции предложило повысить до 13 лет возраст молодых преступников, которых разрешено преследовать по закону. Сейчас у них он идет с 10 лет.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Times.

Министр юстиции Франции Николь Белло заявила, что несовершеннолетние в возрасте до 13 лет смогут избежать обвинений в совершении уголовного правонарушения независимо от их действий, в рамках реформы, которую она запланировала ввести с помощью указа. С правонарушителями в этой возрастной группе будут работать социальные работники.

Согласно действующему французскому законодательству, только дети в возрасте до 10 лет не могут быть привлечены к ответственности.

Министр сказала, что ее реформа ускорит рассмотрение дел с участием молодых правонарушителей, на принятие которых требуется в среднем 18 месяцев, и обеспечит более быстрое получение компенсаций пострадавшими.

Правоцентристский лидер парижского регионального совета Валерия Пекресс охарактеризовал реформу как «очень серьезную ошибку» и «отрицание реальности».

«Мы столкнулись со взрывом преступности среди молодежи. Это мероприятие абсолютно безответственное, потому что это означает, что очень молодые преступники останутся в руках преступных группировок», – сказала она.

Она добавила, что лидеры банд заставят детей «выполнять свою грязную работу», зная, что их нельзя обвинять и преследовать по закону.

В прошлом году 10-летнему мальчику из Парижа было предъявлено обвинение в поджоге, в результате которого погибли мать и трое детей. В 2017 году 11-летнему ребенку в Лионе предъявили обвинения в покушении на убийство и за нанесение ножевых ранений однокласснику.

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