В столице Сомали прогремел взрыв: 8 погибших и 16 раненых

В Могадишо произошли взрывы в квартале возле парламента и на автодороге к аэропорту. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабаб».

В результате двух взрывов в столице Сомали Могадишо в субботу, 15 июня, погибли восемь человек, сообщила служба скорой помощи города, передает DW.

Еще по меньшей мере 16 человек получили ранения, сообщает агентство AFP. Первый взрыв произошел в квартале вблизи парламента, где был взорван автомобиль, второй – на автодороге в аэропорт.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабаб», которую связывают с «Аль-Каидой». Она заявила, что взрывы должны были нанести удар по контрольно-пропускным пунктам возле аэропорта, где находится много дипломатических учреждений и президентский дворец.

За несколько часов до взрывов местная милиция казнила девятерых гражданских, которых связывали с «Аш-Шабаб». Это стало ответом на то, что члены террористической группировки убили полицейского.

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