В Словакии приняла присягу новоизбранный президент

Победительница президентских выборов в Словакии Зузана Чапутова приняла присягу.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В свои 45 лет юрист Чапутова стала одновременно и самым молодым президентом и первой женщиной на этом посту.

В своем выступлении она подчеркнула, что стала президентом «не властвовать, а служить» народу Словакии.

Во втором туре президентских выборов за Чапутову проголосовали 58% избирателей, дипломата Мароша Шефчарова поддержали 42% избирателей.

По традиции свой первый зарубежный визит новая президент Словакии совершит в Чехию через пять дней после инаугурации.

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