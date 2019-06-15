В Швейцарии женщины протестовали против гендерного неравенства в оплате труда

В нескольких городах Швейцарии 14 июня прошли забастовки женщин, выступающих за установление равной оплаты труда для мужчин и женщин.

Об этом сообщает UPI, пишет Укринформ.

«Женщины трудоспособного возраста во всей Швейцарии вышли на забастовку в пятницу, протестуя против того, что они называют «сопротивлением правительства против равной оплаты труда для мужчин и женщин», – говорится в сообщении.

В среднем швейцарские женщины зарабатывают на 20 процентов меньше, чем мужчины, женщины недостаточно представлены на руководящих должностях, утверждают участники акции. Кроме того, по их словам, уход за детьми – дорогое дело с очень небольшими льготами.

По данным опроса, проведенного Международной организацией труда, Швейцария среди аутсайдеров – с большим разрывом в оплате труда по гендерному признаку.

Протестные акции в пятницу запланированы в городах Берн, Сион и Лозанна. Некоторые женщины-участницы сказали, что они вообще не будут работать сегодня, а другие планируют уйти с рабочих мест раньше конца своих смен, после завершения 80% своего рабочего времени.

Эта забастовка имеет целью отметить годовщину знаменитой забастовки 1991 года, которая состоялась по случаю 20-летия со дня обретения женщинами Швейцарии права голосовать на федеральном уровне. Тогда протестующие призывали к защите от дискриминации на рабочем месте и сексуальных домогательств во время работы, эти требования за пять лет были закреплены в швейцарском законе о гендерном равенстве.

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