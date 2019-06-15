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Новости » Мир 15 июня, 2019, 18:10
В Польше во время авиашоу разбился самолет, пилот погиб

В польском городе Плоцке во время авиашоу в Вислу упал самолет.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF 24.

Самолет Як-52 упал во время пролета над Вислой недалеко от левого берега. В результате катастрофы пилот погиб.

«Самолет летел, сделал несколько трюков и упал в воду. Более подробно я не могу описать, потому что все случилось очень быстро» – рассказал очевидец происшествия, студент Камиль.

Водолазы и спасатели быстро обнаружили самолет под водой. Они были вынуждены перевернуть его, поскольку он упал колесами вверх. Пилот, которым оказался 60-летний немец,  погиб.

После катастрофы авиашоу приостановили.

Напомним, недавно в Киеве самолет АН-2, в котором находились три человека, аварийно приземлился на водоем. Пилоты и пассажиры выжили.

 
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Польшаавиакатастрофасамолетновости мира
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2019-06-15 18:25 :48