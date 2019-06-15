В Польше во время авиашоу разбился самолет, пилот погиб

В польском городе Плоцке во время авиашоу в Вислу упал самолет.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF 24.
Самолет Як-52 упал во время пролета над Вислой недалеко от левого берега. В результате катастрофы пилот погиб.
«Самолет летел, сделал несколько трюков и упал в воду. Более подробно я не могу описать, потому что все случилось очень быстро» – рассказал очевидец происшествия, студент Камиль.
Водолазы и спасатели быстро обнаружили самолет под водой. Они были вынуждены перевернуть его, поскольку он упал колесами вверх. Пилот, которым оказался 60-летний немец, погиб.
После катастрофы авиашоу приостановили.
Напомним, недавно в Киеве самолет АН-2, в котором находились три человека, аварийно приземлился на водоем. Пилоты и пассажиры выжили.