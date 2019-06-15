В Молдове Конституционный суд отменил свои решения, вызвавшие политический кризис

Конституционный суд Молдовы отменил свои решения о нелегитимности действий парламента, которые привели к острому политическому кризису в Молдове.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Ziarul de Gardă.
Суд решил аннулировать свои решения в субботу после того, как Демократическая партия Молдовы объявила об уходе в оппозицию, а президент Игорь Додон обратился к судьям с просьбой пересмотреть принятые ими решения. В противном случае он обещал попросить парламент и правительство назначить новых судей в суд.
Напомним, на прошлой неделе Конституционный суд Молдавии признал неконституционным избрание руководства молдавского парламента и голосование за новое правительство.
Также он временно отстранил президента Додона, чтобы и.о. премьера по версии Демпартии Павел Филип мог назначить досрочные выборы.
Решения Конституционного суда привели к тому, что в стране фактически образовалось двоевластие.
Эти решения вызвали критику у международных партнеров Молдовы. В частности, генсек Совета Европы Торбьерн Ягланд попросил Венецианскую комиссию оценить принятые Конституционным судом решения.
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