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Новости » Киев 15 июня, 2019, 11:26
В Киеве загрязнение воздуха в пять раз превышает норму

В некоторых районах уровень загрязнения достиг 5-6 среднесуточных предельно-допустимых концентраций.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха способствуют метеорологические условия, которые наблюдаются в Киеве с 8 июня.

«В течение 12 - 13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5 - 6 среднесуточных предельно-допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей», - говорится в сообщении.

По прогнозу Гидрометцентра, жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии и уровень загрязнения с тенденцией к дальнейшему росту сохранятся в Киеве до 18 июня.
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КиевГСЧСновости Украины
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