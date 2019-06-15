В Киеве загрязнение воздуха в пять раз превышает норму

В некоторых районах уровень загрязнения достиг 5-6 среднесуточных предельно-допустимых концентраций.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха способствуют метеорологические условия, которые наблюдаются в Киеве с 8 июня.
«В течение 12 - 13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5 - 6 среднесуточных предельно-допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей», - говорится в сообщении.
По прогнозу Гидрометцентра, жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии и уровень загрязнения с тенденцией к дальнейшему росту сохранятся в Киеве до 18 июня.