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Новости » Киев 15 июня, 2019, 14:39
В Киеве в течение трех месяцев разоблачили 59 псевдоминеров

В течение первых трех месяцев 2019 года в Киеве правоохранители получили 138 анонимных сообщений о заминировании, из них было раскрыто 57.

Правоохранители задержали 49 псевдоминеров, им грозит до 6 лет лишения свободы, передает УНИАН.

Как отмечают в Киевсовете, за первый квартал в столице было совершено 16 тысяч уголовных правонарушений. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, кроме сообщений о минировании, в столице увеличились объемы нелегального оборота оружия. «Это связано прежде всего с проведением операции Объединенных сил на востоке страны. Так, с начала года зарегистрировано 137 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», - говорится в сообщении.

Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

 
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Киевзаминированияновости Украины
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2019-06-15 18:26 :29