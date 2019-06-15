В Киеве мужчина подбросил на соседний балкон сумку с гранатами

Сотрудники полиции изъяли боеприпасы в Печерском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

«Следователи Печерского управления полиции во время санкционированного обыска в квартире главного бухгалтера, которая подозревается в финансовых махинациях, заметили, что муж правонарушительницы выбросил из окна сумку на балкон квартиры этажом ниже. В результате проверки полицейские обнаружили в пакете гранаты, патроны, дымовые шашки, запалы и магазины», – говорится в сообщении.

В частности, полицейские изъяли две гранаты Ф-1, три гранаты РГД-5, четыре запала, три дымовые шашки, четыре магазина к автоматическому оружию, два магазина к пистолету Макарова и свыше 190 патронов.

Начато уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст.263 УК Украины). Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.

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