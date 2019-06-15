В Херсоне посреди улицы выступил российский рок-музыкант Гребенщиков

Известный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков в рамках своего гастрольного тура по Украине посетил Херсон. Перед официальным концертом в кино-концертном зале Юбилейный он провел открытое выступление на главной пешеходной улице города – улице Суворова.
Об этом сообщает медиа-центр IPC-Херсон, пишет Голос.ru.
Концерт под открытым небом собрал сотни херсонцев, которые изъявили желание увидеть вживую любимого музыканта.
«Привет, Херсон! У вас тут весело. Радуюсь, что наконец до вас доехал», – заявил Гребенщиков в заключение своего импровизированного концерта на улице.
В прошлом году музыкант уже имел намерение включить в свой гастрольный тур Херсон, но за несколько дней до выступления концерт отменили по неизвестным причинам.
Также, напомним, 22 июня 2018 года Гребенщиков выступил в центре Киева на Пейзажной аллее.