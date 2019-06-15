В Харькове задержали злоумышленника, который поджег волонтерскую палатку: ему светит до 10 лет

Харьковская полиция задержала мужчину, причастного к поджогу волонтерской палатки на площади Свободы 20 мая.

Злоумышленником оказался местный житель 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, сообщает полиция области.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правонарушителю объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.

Одновременно Дзержинский райсуд Харькова в субботу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Игорю Полтавскому, подозреваемому в поджоге волонтерской палатки «Все для перемоги» на площади Свободы.

«Избрать в отношении подозреваемого Полтавского Игоря Эдуардовича меру пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском учреждении исполнения наказаний №27 сроком не более 60 суток до 15:25 12-го августа без определения залога», – цитирует судью «Интерфакс-Украина».

Следователь и прокурор ходатайствовал об избрании именно такой меры пресечения. Защита просила не избирать меру пресечения вообще или поместить подозреваемого под домашний арест.

Напомним, в Харькове в ночь на понедельник, 20 мая неизвестные подожгли волонтерскую палатку «Все для перемоги», установленную на площади Свободы под облгосадминистрацией

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