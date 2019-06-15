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Новости » Спорт 15 июня, 2019, 15:15
Украинский дуэт синхронисток в Будапеште выиграл Суперфинал Мировой серии

В Суперфинале Мировой серии, который проходит в Будапеште (Венгрия), по артистическому плаванию прошли соревнования в технических программах во всех дисциплинах.

Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук с результатом 92,0205 балла одержали уверенную победу среди дуэтов, опередив в споре за «золото» итальянскую пару Линда Черрути – Констанца Ферро (89,0333) и тандем из Канады Клаудиа Хольцнер – Жаклин Симоно (87,6666), сообщает ukrinform.ru.

Добавим, что украинские синхронистки также заняли первое место в групповых выступлениях, а Марта Федина в сольной программе выиграла серебряную медаль, пропустив вперед лишь испанку Ону Карбонель.

Суперфинал Мировой серии завершится сегодня, 15 июня, соревнованиями в произвольной программе.

 
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2019-06-15 18:26 :23