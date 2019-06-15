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Новости » Политика 15 июня, 2019, 16:24
Украина имеет план, как заставить Россию освободить моряков и корабли, - Зеркаль

Украина имеет план, как заставить Россию выполнить решение Международного трибунала по морскому праву относительно освобождения украинских моряков и кораблей.

Об этом в интервью Укринформу сообщила заместитель главы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Мы работаем над реализацией именно приказа Международного морского трибунала в отношении наших моряков. И я думаю, что в ближайшем будущем вы увидите, как мы его будем реализовывать на площадках ООН», - подчеркнула Зеркаль.

Она также отметила, что МИД направило обращение к России с вопросом о том, когда Украина может забрать моряков и корабли.

«Ответа нет.  25 июня они должны представить отчет о том, как они выполнили этот приказ, а дальше у нас уже есть план, как обеспечить дальнейшее давление для того, чтобы они выполнили этот приказ. Но пока я об этом говорить не буду», - сказала заместитель министра.

Напомним, в Международном суде ООН в Гааге состоялось финальное слушание о нарушении Россией прав Киева в Черном и Азовском морях.

 
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РоссияУкраинасуд Елена Зеркальновости Украиныновости политикиГаага
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