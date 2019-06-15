Ученые выяснили, что ураганы способствуют распространению инфекций, которые переносят комары

Ураганы способствуют распространению инфекций, которые переносят комары – вируса Западного Нила, денге, чикунгуня, Зика и тому подобное.

Однако эффективность этого процесса очень зависит от времени, когда происходит ураган, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на исследование группы американских ученых, опубликованной в Philosophical Transactions of the Royal Society, пишет Ракурс.

Согласно результатам исследования, базирующегося на специально разработанной математической модели, ураган, что происходит 1 июля, приводит к на 70% меньше случаев заболевания по сравнению с ураганом, который происходит 1 июня.

Комары очень чувствительны к температуре не только с точки зрения их способности выживать и размножаться, но и в своей способности инфицировать людей, – отмечает один из исследователей профессор эпидемиологии Херардо Чоуэлл. – Чем теплее, тем быстрее инфицированный комар сможет передать вирус. Учитывая, что комары имеют среднюю продолжительность жизни меньше двух недель, эта разница температур может драматично влиять на вспышки заболеваний.

Эвакуация населения во время ураганов также может повлиять на распространение заболеваний, передающихся с помощью комаров несколькими способами, указывают исследователи. Когда люди решают покинуть местность, это уменьшает количество заражений в регионе, потенциально увеличивая количество инфекций в других местах.

Тем не менее, те лица, которые не были эвакуированы во время ураганов, могут быть подвержены повышенному риску, поскольку стандартным мерам по борьбе с комарами (например, ликвидации бассейнов стоячей воды) в таких случаях не уделяется должное внимание. И поскольку люди также приезжают в зону бедствия, чтобы помочь пострадавшим от непогоды или возвращаясь после утоления стихии – количество местных заражений растет.

Чоуэлл отмечает, что, поскольку ураганы становятся более частыми в южной части США и других тропических районах, необходимо разработать дополнительные инструменты для оценки того, как эти катастрофы могут повлиять на риск передачи заболеваний.

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