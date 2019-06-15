Ученые назвали срок гибели современной человеческой цивилизации

Астрономы Колорадского университета в Боулдере пришли к выводу, что Солнце в ближайшие сто лет может породить вспышку необычайной силы – выброс энергии в тысячи раз мощнее, чем обычные вспышки.

Подобные события регистрировались у молодых звезд, и сначала считалось, что в Солнечной системе они невозможны.

Об этом сообщает издание Science Alert, пишут Диалоги.

Ученые проанализировали данные, полученные космическими телескопами Kepler и Gaia, а также наземной обсерватории Apache Point в Нью-Мексико. Они нашли 43 звезды, аналогичные Солнцу, которые производили такие вспышки. У молодых звезд выбросы энергии происходят еженедельно, у более старых – раз в несколько тысяч лет. Однако пока нет более точной информации о силе потенциального возгорания и его влиянии на Землю.

По мнению исследователей, катастрофическое явление приведет к технологическому коллапсу современной цивилизации, нанесет ущерб в триллионы долларов по всему миру и вызовет непредвиденные техногенные катастрофы и стихийные бедствия.

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