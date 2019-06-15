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Новости » Общество 15 июня, 2019, 10:38
Ученые научились создавать универсальную донорскую кровь

Исследователи из Университета Британской Колумбии в Канаде обнаружили в кишечнике человека микроорганизмы, которые могут превратить вторую группу крови в универсальную. Специалисты предполагают, что в случае дальнейшего успеха их эксперимент может полностью изменить сферу донорства и переливания крови.

Об этом сообщает издание Платформа.

Нехватка донорской крови существует во всем мире. Ежедневно больницы в США используют около 16 тыс. литров донорской крови для проведения неотложных и плановых операций и переливаний. Процесс осложняется тем, что для проведения успешного переливания группы крови донора и пациента должны быть совместимыми.

Впрочем, анализируя бактерии в кишечнике человека, исследователи обнаружили, что микробы вырабатывают два фермента, которые могут превращать донорскую кровь второй, наиболее распространенной группы, в универсальную. Эти организмы продуцируют вещество, которое удаляет «лишние» молекулы сахара из крови второй группы, делая ее универсальной для донорства.

«Это первый шаг, и если эти данные удастся восстановить, то это, безусловно, будет иметь свое развитие», – отметил Харви Кляйн, эксперт по переливанию крови из Клинического центра Национального института здравоохранения в Бетесде, штат Мэриленд.

 
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