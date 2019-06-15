ЦИК отказала в регистрации одиозному нардепу-беглецу Онищенко

Центральная избирательная комиссия отказала народному депутату-беглецу Александру Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах.

Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Комиссия отказала Онищенко, выдвинутому «Социалистической партией Украины» в избирательном округе №93, поскольку им не соблюдены требования Конституции и избирательного закона о проживании в Украине в течение последних 5 лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины», – пояснили в ЦИК.

Вместе с тем ЦИК на заседании 15 июня зарегистрировала 76 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения, и 22 кандидатов, выдвинутых политическими партиями: 6 от «Объединения «Самопомощь», 2 – от Соцпартии, 13 – от «Гражданской позиции», 1 – от «Аграрной партии Украины».

Таким образом по состоянию на 15 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 362 кандидатов: 318 самовыдвиженцев и 44 – выдвинутых политическими партиями.

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