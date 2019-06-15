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Новости » Мир 15 июня, 2019, 0:14
Трамп попытался оправдаться за свои слова о «компромате» от России или Китая

Президент США Дональд Трамп попытался оправдаться за высказывания о возможности использовать компромат на политических соперников во время выборов, полученный от иностранных правительств, в том числе от России и Китая.

Об этом Трамп сказал в интервью лояльному для него телеканала Fox News, сообщает Укринформ.

«Если бы так произошло, безусловно, нужно ознакомиться с этим (компроматом на политических соперников – ред.), поскольку если вы не пересмотрите его, вы не будете знать, плохо ли это», - заметил Трамп.

В то же время, он заявил, что «конечно, нужно это отдать ФБР или сообщить адвокату, но безусловно надо сделать это».

Ранее на этой неделе глава Белого дома в интервью телеканалу ABC News согласился, что на предстоящих президентских выборах в США принял бы компромат на своего политического соперника от иностранного правительства. При этом он выразил убеждение, что это не считалось бы вмешательством в выборы.

«Это не вмешательство, если они имеют информацию, то я думаю, взял бы ее», – сказал Трамп. Он также дал понять, что в такой ситуации не считал бы обязательным обращаться к правоохранителям. «Если бы там было что-то не так, то я, возможно, пошел бы в ФБР», сказал Трамп.

Эти высказывания возмутили демократов в Конгрессе, которые заявили, что расследование Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы «ничему не научили» президента Трампа. Республиканцы признали, что использование информации в такой способ, в том числе, от стран-противников США, а также сокрытие ее от ФБР считалось бы федеральным преступлением.

При этом, многие политические обозреватели подчеркнули, что высказывания Трампа значительно осложнили позиции Республиканской партии, которая вынуждена была признать ошибку президента и осуществляет попытки оправдать его.
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Россиякомпроматновости мираКитайДональд Трамп
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2019-06-15 00:51 :35