live
Aнонси
Анонс програми Деталі 15.06.19
Анонс програми Деталі 15.06.19
15 июня, суббота
Анонс програми Злий дім за 15.06.19
Анонс програми Злий дім за 15.06.19
15 июня, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані за 15.06.19
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані за 15.06.19
15 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Мир 15 июня, 2019, 21:18
Трамп 12 раз в день делает «ложные заявления», – The Washington Post

С момента своей инаугурации в январе 2017 года президент США Дональд Трамп «говорил неправду» около 11 тысяч раз, или в среднем 12 раз в день.

Это утверждают журналисты американского издания The Washington Post, пишет Зеркало Недели.

Издание заявляет, что якобы львиная доля «лживых заявлений» Трампа относится к миграционной политике и южноамериканским странам, в том числе Мексике. Российское вмешательство в американские выборы 2016 года составляет около 10% «вранья» Трампа.

Газетчики заявляют, что Трамп «врал по поводу своих достижений» – журналисты утверждают, что реформирование налоговой системы и решение проблемы КНДР относятся к «лживым заявлениям» американского президента. Обвиняют Трампа также в нападках на политических оппонентов – так, президент США отблагодарил свою соперницу на выборах, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон той же монетой – обвинив ее в сговоре с российской властью (так же, как она в свое время обвиняла самого Трампа), что, по мнению газетчиков, является неправдой.

Также Трампу поставили в вину то, что он очень часто делает заявления, которые в корне противоречат как его политике в целом, так и конкретным действиям.

В последнее время Трампу опять угрожают импичментом его враги-демократы. Однако спикер контролируемой демократами Палаты представителей Нэнси Пелоси продолжает отстаивать свою позицию в том, что не стоит начинать такую процедуру.

Пятеро членов руководящей группы Пелоси – четверо из которых также входят в состав судебного комитета Палаты представителей с юрисдикцией в отношении импичмента, – настаивали на том, чтобы Пелоси позволила коллегии начать расследование. Они утверждают, что это поможет следователям получить документы и свидетельства Трампа, которые сам президент заблокировал.

Несколько человек из команды Пелоси, в том числе из команды руководителей, пытались изменить ее позицию по импичменту.

Ряд представителей демократов высказались о возможности обсуждения процедуры импичмента против Трампа. Первой предложила обсудить импичмент Трампа сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Также неоднократно к этому призывала член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
обманзаявленияновости мираДональд Трамп
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-15 22:11 :26