Трамп 12 раз в день делает «ложные заявления», – The Washington Post

С момента своей инаугурации в январе 2017 года президент США Дональд Трамп «говорил неправду» около 11 тысяч раз, или в среднем 12 раз в день.

Это утверждают журналисты американского издания The Washington Post, пишет Зеркало Недели.

Издание заявляет, что якобы львиная доля «лживых заявлений» Трампа относится к миграционной политике и южноамериканским странам, в том числе Мексике. Российское вмешательство в американские выборы 2016 года составляет около 10% «вранья» Трампа.

Газетчики заявляют, что Трамп «врал по поводу своих достижений» – журналисты утверждают, что реформирование налоговой системы и решение проблемы КНДР относятся к «лживым заявлениям» американского президента. Обвиняют Трампа также в нападках на политических оппонентов – так, президент США отблагодарил свою соперницу на выборах, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон той же монетой – обвинив ее в сговоре с российской властью (так же, как она в свое время обвиняла самого Трампа), что, по мнению газетчиков, является неправдой.

Также Трампу поставили в вину то, что он очень часто делает заявления, которые в корне противоречат как его политике в целом, так и конкретным действиям.

В последнее время Трампу опять угрожают импичментом его враги-демократы. Однако спикер контролируемой демократами Палаты представителей Нэнси Пелоси продолжает отстаивать свою позицию в том, что не стоит начинать такую процедуру.

Пятеро членов руководящей группы Пелоси – четверо из которых также входят в состав судебного комитета Палаты представителей с юрисдикцией в отношении импичмента, – настаивали на том, чтобы Пелоси позволила коллегии начать расследование. Они утверждают, что это поможет следователям получить документы и свидетельства Трампа, которые сам президент заблокировал.

Несколько человек из команды Пелоси, в том числе из команды руководителей, пытались изменить ее позицию по импичменту.

Ряд представителей демократов высказались о возможности обсуждения процедуры импичмента против Трампа. Первой предложила обсудить импичмент Трампа сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Также неоднократно к этому призывала член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес.

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