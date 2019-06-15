Теракт в Новой Зеландии: подозреваемый не признает свою вину

Брентон Таррант, которого обвиняют в убийстве 51 человека в новозеландском городе Крайстчерч, не признает себя виновным.
Об этом сообщает The New York Times, пишет Украинская правда.
Отмечается, что Таррант не признает себя виновным по нескольким пунктам обвинения – в том числе обвинению в терроризме и убийстве.
По словам судьи, проведенная экспертиза показала, что подозреваемый – абсолютно адекватный, поэтому является вменяемым.
«Когда в суде ему озвучили обвинения, Таррант, который приобщался к заседанию видеосвязью, улыбался. Это встревожило родственников погибших», – говорится в сообщении.
«Если его признают виновным, 28-летний Таррант может провести остаток жизни в тюрьме без досрочного освобождения, то есть наказание, которое никогда раньше не применяли в Новой Зеландии», – пишет NYT.
Напомним:
В марте в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и устроили стрельбу.
Стрелок Брентон Таррант в своем «манифесте» упомянул Украину.