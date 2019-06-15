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Новости » Мир 15 июня, 2019, 21:52
Теракт в Новой Зеландии: подозреваемый не признает свою вину

Брентон Таррант, которого обвиняют в убийстве 51 человека в новозеландском городе Крайстчерч, не признает себя виновным.

Об этом сообщает The New York Times, пишет Украинская правда.

Отмечается, что Таррант не признает себя виновным по нескольким пунктам обвинения – в том числе обвинению в терроризме и убийстве.

По словам судьи, проведенная экспертиза показала, что подозреваемый – абсолютно адекватный, поэтому является вменяемым.

«Когда в суде ему озвучили обвинения, Таррант, который приобщался к заседанию видеосвязью, улыбался. Это встревожило родственников погибших», – говорится в сообщении.

«Если его признают виновным, 28-летний Таррант может провести остаток жизни в тюрьме без досрочного освобождения, то есть наказание, которое никогда раньше не применяли в Новой Зеландии», – пишет NYT.

Напомним:

В марте в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и устроили стрельбу.

Стрелок Брентон Таррант в своем «манифесте» упомянул Украину.
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обвиненияновости миратерактБрентон Таррант
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