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Новости » Политика 15 июня, 2019, 12:15
Сплошные проблемы и катастрофа, – резонер Михальчишин про контрразведку

То, как у нас функционирует контрразведка, указывает на критические проблемы. Потому что куда мы не посмотрим, на любую форму контрразведывательной деятельности, у нас там сплошные функциональные проблемы.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK заявил эксперт по вопросам государственной безопасности Юрий Михальчишин.

Господин Михальчишин отметил: контрразведывательная деятельность в условиях гибридной войны приобретает особое стратегическое значение. При этом, добавляет эксперт, она не криминальной природы, ведь борется с внешними и внутренними угрозами национальной безопасности и противодействует террористическим и разведывательным посягательствам иностранных государств. По словам Михальчишин, в нынешней фазе войны контрразведка является «иммунной системой» всего государственного аппарата безопасности.

«Но то, как она у нас функционирует, указывает на критические проблемы именно по линии контрразведки. Потому что куда мы не посмотрим, на любую форму контрразведывательной деятельности, у нас сплошные функциональные проблемы. Контрразведывательная защита, обеспечение, сопровождение и поиск. И тут риторический вопрос: в Главном управлении Нацгвардии служит офицер, дочь которого в российские соцсети «Вконтакте» выкладывает свои фотографии на Красной площади в Москве в 2015-м году. У меня вопрос: сколько оперативных сотрудников нужно, и какие формы контрразведывательного поиска в открытых источниках надо привлекать, чтобы такой офицер не прошел служебную проверку по критериям своей опасности для государства?»,– спрашивает г-н Михальчишин.

Вместе с тем он добавляет, что за последние годы в Украине «взлетели в небеса» три арсенала боеприпасов. Михальчишин отмечает, что сегодня нет никакой ясности, что контрразведка сделала, чтобы те арсеналы, которые остались, были застрахованы от такого сценария.

«Рассказывать о том, как заходили российские беспилотники, это все интересно, но хочется фактов, результатов и привлеченных к ответственности должностных лиц!»,– акцентировал эксперт по вопросам безопасности.

И худшим является то, добавил господин Михальчишин, что контрразведка и контрразведывательная деятельность в Украине страдает от фабрикации данных, сведений об оперативной обстановке, от работы на вымышленном материале, от коммерциализации и от искусственных дел.

«Можем ли мы говорить об эффективности контрразведывательной работы, если за последние годы вся экономика попала под иноземное влияние? Россияне взяли под контроль телекоммуникации, сегмент банковской сферы и треть рынка нефтепродуктов. Это просто катастрофа и отрытая рана, которая постоянно кровоточит»,– подытожил Юрий Михальчишин.

Напомним, Юрий Михальчишин заявил, что правительство, Верховная Рада и новый Президент играют в «Шоу долгоносиков».

 
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Юрий МихальчишинНарод противконтрразведкановости Украиныновости политикиСБУ
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2019-06-15 14:05 :43