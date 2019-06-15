СМИ: Евгений Коноплянка принял предложение турецкого клуба «Фенербахче»

Украинский полузащитник немецкого футбольного клуба «Шальке-04» Евгений Коноплянка принял предложение турецкого «Фенербахче» подписать контракт на три года.

Как сообщает hurriyet.com.tr сумма трансфера составит три–четыре млн евро, поскольку контракт Евгения Коноплянки с немецким клубом истекает летом 2020 года.

Теперь турецкому клубу осталось лишь успешно провести переговоры с «Шальке-04». Ранее сообщалось, что они уже начались.

Напомним, Евгений Коноплянка в прошлом сезоне провел 21 матч в составе «Шальке-04». В его активе один гол и одна результативная передача.

Transfermarkt оценивает украинского игрока в 6,5 миллиона евро, его контракт с немецким клубом истекает летом 2020 года.

Добавим, что в прошлом сезоне «Фенербахче» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции и в новом сезоне не сыграет в еврокубках.

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