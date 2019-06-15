Смело открывайте окна в маршрутках, - Супрун советует, как пережить жару

30+ градусов по Цельсию на столбиках украинских термометров. А это означает повышенные риски сгореть на солнце, перегреться, получить тепловую травму. Министр здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала, как спасаться от постоянной жары.

Традиционно советы от Ульяны Супрун опубликованы на ее странице в Facebook.

Как заботиться о коже в жару:

▪ Загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и пытается “защититься”. Кроме того, ультрафиолет буквально сушит кожу и может активировать герпевирус, который персистирует в клетках эпителия или лимфоцитах.

▪ Солнцезащитный крем следует наносить на кожу каждый раз, как выходите на улицу, а не только, когда загораете.

▪ Если же вы забыли о защите от солнца и все-таки перестарались — ваша кожа получит ожог. Чтобы уменьшить воспаление и избавиться от боли, не обрабатывайте пораженную поверхность кожи никакими кремами, пенами, маслами или жирными веществами, в частности сметаной.

Что лучше пить:

▪ Воду. Взрослый человек теряет с потом 0,5-1 л жидкости в сутки. А в жару потери могут достигать 1-1,5 л в час. Поэтому непременно позаботьтесь о воде наготове, а лучше постоянно носите свою бутылочку с водой.

▪ Не алкоголь. Алкоголь вызывает обезвоживание, из-за него становится еще жарче, а риск сердечного приступа временно возрастает после приема спиртного. Алкоголь и активный отдых несовместимы.

▪ Чтобы почувствовать прохладу, нам надо охладить кожу, а не желудок. Поэтому ледяной напиток в жару или мороженое - не лучшее средство утолить жажду.

Чтобы не перегреться на солнце:

▪ Отдыхайте в тени, носите шляпу, легкую одежду с длинными рукавами и брюки для защиты от солнечных лучей, старайтесь не находиться на улице в пиковый период жары — с 11 до 16 часов.

▪ Правильно одевайте детей. В жару им не нужны шапки, кофточки и носки, чтобы «не продуло».

▪ Не оставляйте детей или домашних животных в автомобиле без присмотра. Безразлично, что это в тени или всего на пару минут. В жару это очень опасно для жизни.

Мифы о «холодном»:

▪ Кондиционер для многих — спасение в жаркие дни. Но важно помнить правила его использования: меняйте фильтры, следите за влажностью воздуха, избегайте резкого перепада температур и не сидите непосредственно под струей холодного воздуха.

▪ Есть мороженое в жару приятно. Хотя холод, который нам передаст 100 граммов мороженого, несущественный. Зато оно даст нам энергию и приятные ощущения, которые прежде всего связаны с его вкусом.

▪ Смело открывайте окна в маршрутках и не бойтесь сквозняков. Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер. Ведь люди чаще всего болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. В транспорте летом может быть слишком душно, свежий воздух там просто необходим.

▪ Если устали и присели на холодную поверхность, чтобы отдохнуть — не стоит очень беспокоиться, что заболеете.

Напомним, в воскресенье, 16 июня, в Украине термометры покажут +30+35 градусов. Ночью ожидается +18+24 градуса.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.