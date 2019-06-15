Слуги народа и старые лица: Парубий жестко протролил кортеж Зеленского

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий высмеял президента Украины Владимира Зеленского за то, что он добирается до работы в кортеже из семи автомобилей.

Об этом написала главный консультант Службы президента АП Инна Битюк в Facebook.

«Я живу в гостинице «Киев», где и жил во время Революции Достоинства. На работу хожу пешком. А мой «сосед» живет в большом особняке в Мариинском парке и ездит на работу кортежем из семи машин. Но при этом он, оказывается, – слуга народа, а я – старое лицо. Где логика?», – написал он.

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