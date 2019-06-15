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Новости » Политика 15 июня, 2019, 11:10
Шорты разрешены: в Администрации президента сменили дресс-код

Украинский предприниматель инициировал изменения в правилах дресс-кода для посетителей администрации президента.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил Давид Арахамия, украинский предприниматель и волонтер, который баллотируется в парламент от «Слуги народа», четвертый номер в списке.

По его словам, «в администрацию уже можно приходить в шортах – ред.). Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно», – отметил он.

Также Арахамия добавил, что соответствующие изменения внесли в документ, который требовал специального разрешения для посещения здания администрации с ноутбуком.

В то же время ответственная за департамент информационной политики Ирина Победоносцева в комментарии Радио Свобода подтвердила, что в документ, который регламентирует внешний вид сотрудников и посетителей здания АП будут внесены изменения. Впрочем, по ее словам, они еще не утверждены.

«У нас – аналогичные идеи и мысли, потому что просто жарко... Пока что на официальном уровне это в рабочем процессе. Этот процесс продолжается, потому что это не такая простая история. Но это будет точно, потому что мы все поддерживаем эту инициативу и считаем, что это немного устарелые мероприятия. В ближайшее время должна заработать эта инновация», – отметила Победоносцева.

Так же изменения будут внесены в документ, что касается посещения администрации президента с ноутбуком, и пояснила: «Осталось урегулировать этот вопрос, чтобы по всем инстанциям это прошло».
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АПновости Украиныновости политикидресс-кодшорты
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