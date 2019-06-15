Савченко поддерживает возвращение России в ПАСЕ ради диалога

Сегодня Украина должна использовать свой козырь, который наработала в ПАСЕ, для освобождения всех своих граждан.

Это заявила народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK.

Надежда Савченко отметила, что разблокирование экономических процессов на оккупированных территориях Донбасса, в частности начало выплаты пенсий, на что согласилась новая власть, в обмен на освобождение заложников, не является уступкой с украинской стороны.

«Мы должны снять экономическую блокаду, а не профинансировать Донбасс. И выплата пенсий – это не цена за пленных, а цена за человечность, сближение и прекращение конфликта. Ведь гуманитарная и экономическая составляющая должны предшествовать прекращению огня», – уверена Надежда Савченко.

Политик признала, что считает достаточно легкой уступкой и возвращение делегации России в ПАСЕ для диалога, о чем не раз заявляли в Европе.

«Что нам дает блокада России в ПАСЕ? Лучше бы мы заблокировали строительство «Северного потока-2», ведь это вопрос экономики. Относительно довода об изоляции России, то реально она может наступить только тогда, когда РФ будет жить так, как когда-то в СССР.

По моему мнению, сегодня Украина должна использовать свой козырь, который наработала в ПАСЕ, для освобождения всех своих граждан. Но я предполагаю, что нам уже предложили в обмен на возвращение пленных, разблокировать Россию в ПАСЕ. Считаю, что это нормальная цена за то, чтобы вернуть украинцев домой», – подчеркнула Надежда Савченко.

Как сообщалось, в МИД Украины заявили, что Россия пытается «выменять» возвращение своей делегации в ПАСЕ на визит комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым.

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