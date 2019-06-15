Под ВР устроили акцию за легализацию медицинской марихуаны

Возле здания Верховной Рады Украины, на площади Конституции, прошла акция за легализацию в Украине медицинского каннабиса «Закон - медицинскому каннабису!».

В мероприятии приняли участие около 60 человек, передает УНИАН.

Акция была организована в рамках ежегодного Марша Свободы за «реформу государственной политики в отношении наркотиков». Участники акции держали плакаты с надписями: «Конопля лечит», «Закон - медицинскому каннабису!» и «Начать научные исследования».

Активисты обнародовали открытое обращение к политическим партиям, общественным и религиозным объединениям. Они призывают объединить усилия для принятия законопроекта №10313 об обеспечении фундаментального права человека на жизнь, который должен урегулировать использование продуктов каннабиса в медицине и науке. В открытом обращении коалиции общественных организаций «Медицинский каннабис - наше право!» отмечается, что тема регулирования законного оборота каннабиса обсуждается в парламенте более трех лет.

«Мы призываем все парламентские фракции, а также политические силы, которые будут претендовать на мандаты в Верховной Раде Украины VIII созыва, обнародовать четкую позицию относительно перспективы правового урегулирования вопроса использования каннабиса для медицины и науки», - говорится в обращении.

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