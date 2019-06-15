Петр Порошенко в Ивано-Франковске представил кандидатов-мажоритарщиков

В Ивано-Франковске лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко представил кандидатов, которые будут баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам области.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Петр Порошенко отметил, что три из четырех кандидатов в округах Ивано-Франковской области от партии «Европейская Солидарность» – это представители местного самоуправления», – говорится в сообщении.

После представления депутатов лидер партии «Европейская Солидарность» пообщался с людьми на фестивале UNDERHILL.

Вечером Порошенко ожидают в Верховинском районе, где открылся Форум VIA KARPATIA.

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