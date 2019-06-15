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Новости » Мир 15 июня, 2019, 16:43
Перед Эйфелевой башней создали 600-метровый арт-объект, посвященный мигрантам

Французский художник Сайп создал масштабную художественную работу на Марсовом поле в Париже, которая посвящена мигрантам и благотворительной организации SOS Mediterranee.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

С помощью биологических красок мастер изобразил сплетающиеся руки. Работа под названием «За стенами» простирается на 600 метров вдоль Марсова поля. Лучше всего ее видно с Эйфелевой башни.

Сайп создает свои работы на склонах гор и в парках. Они «живут» несколько дней, потом исчезают. Так произойдет и с его последней работой, которая исчезнет с вырастанием травы.

Фото: Європейська правда
Фото: Европейская правда

Работа в Париже изображает несколько переплетенных рук и посвящена благотворительной организации SOS Mediterranee, которая занимается спасением мигрантов в Средиземном море.

Проект будет открыт в субботу на церемонии, в которой примет участие мэр Парижа Анн Идальго.

 
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