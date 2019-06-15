Орнелла Мутти «заработал» полгода тюрьмы за ужин с Владимиром Путиным

Итальянская актриса Орнелла Мутти не пришла на спектакль в городе Порденоне, предоставив фиктивную справку. Вместо спектакля она отправилась на ужин с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Gossip Fanpage, пишет «Страна».

Отмечается, что за это актрисе вынесли приговор, согласно которому она может провести полгода в тюрьме, а также заплатит реальный штраф в 500 евро. Таково решение Верховного суда Италии.

Приговор суда первой инстанции предполагал заключение на 8 месяцев и штраф в 600 евро, но по итогам судебного заседания наказание смягчили.

Актриса может избежать реального срока, если выплатит потерпевшей стороне, которым оказался Театр Верди, денежную компенсацию в размере 30 тысяч евро.

Как сообщает издание, вместо того, чтобы отправиться играть роль в спектакле, актриса воспользовалась фальшивой справкой, по которой ей предстояло пять дней отдыха, а также запрет говорить.

Получив справку, актриса отправилась на ужин с Владимиром Путиным, где также присутствовал американский актер Кевин Костнер и американская актриса Шэрон Стоун. Доказательствами ее присутствия на мероприятии стали фото с его участниками, опубликованные в СМИ.

Сам ужин проходил в 2010 году в Санкт-Петербурге и был благотворительным мероприятием. На тот момент Путин занимал пост премьер-министра.

Сама Мутти заявила, что действительно болела ларингофарингитом, и работать не могла. В то же время на благотворительном ужине ей не нужно было говорить.

«Я хотела бы уточнить, что не пошла на ужин с Путиным, а на благотворительное мероприятие для слепых детей и больных раком. Мероприятие было разделено на несколько дней с посещением больницы. Я бы все равно не вышла [на сцену], но я решила [поехать раньше], потому что у меня были проблемы с голосом. У меня была эта сильная хрипота, и я не могла выступать. В тот вечер там были Шэрон Стоун, Кевин Костнер и много других персонажей, это не был ужин со мной и Путиным», заявила Орнелла Мутти.

Иск против Мутти был подан администрацией театра Верди, где у нее было запланировано выступление.

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