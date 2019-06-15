Орешкин: Россияне считают, что «спасают» людей на Донбассе и в Крыму

Благодаря монолитной пропаганде, россияне считают и гордятся тем, что «спасают» людей на Донбассе, в Крыму. И эйфория от украинского вопроса понемногу утихает. На замену приходят реальные экономические проблемы.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

«Россияне устали от эйфории по Крыму. Их гораздо больше интересуют экономические проблемы: рост цен, падение доходов и тому подобное. И это не значит, что они готовы отказаться от полуострова. Люди отказываются верить в то, что снижение уровня жизни – результат идиотской политики власти, которая «подарила» санкции», – говорит эксперт.

Вместе с тем, Россия готова принимать у себя новых граждан, обращает внимание Дмитрий Орешкин.

«России нравится считать, что она выполняет родительскую функцию. Мол, спасает россиян от украинских фашистов на Донбассе. Люди в это верят», – комментирует политолог.

В России очень монолитная пропаганда. Большинство населения ретранслирует позицию центральных телеканалов, которая довольно примитивна и однозначна, подчеркивает Дмитрий Орешкин.

«Я бы не обижался на жителей России, ведь их мнение – зеркальное отражение телевизора», – отмечает политолог.

Российское общество сейчас довольно милитаризованное, с осторожностью смотрит на себя и думает, что встает с колен, говорит Дмитрий Орешкин.

«Россияне «защищают» «ДНР» и «ЛНР» не с сочувствием, а с гордостью, потому что считают, что там проживают «их» люди, которых непременно нужно спасать от Запада. Ситуация довольно пафосная», – комментирует эксперт.

Дмитрий Орешкин рассказывает об отношении в России к власти Украины.

«В Кремле хотели «подложить свинью» Петру Порошенко. Когда победил Владимир Зеленский, стало понятно, что, в принципе, ничего не меняется. Украина остается европейской страной, которая ориентируется на ЕС и НАТО. Сначала РФ поддерживала Зеленского, но сейчас, наверное, медиа будет постепенно разочаровывать россиян в Зеленскому», – считает политолог.

Впрочем, взгляды главы России Владимира Путина на Украину остались прежними, говорит Дмитрий Орешкин.

«Путин и дальше считает, что Украина – «недогосударство», территория, которая не может существовать вне опекой России. Эта логика находит приверженцев и среди телезрителей», – добавляет политолог.

Напомним, эксперт по вопросам государственной безопасности Василий Вовк считает, что Россия адаптировалась к международным санкциям.

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