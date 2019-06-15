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Новости » Политика 15 июня, 2019, 11:44
ОБСЕ передала Украине оборудование для разминирования

Представители Словацкого председательства в ОБСЕ и координатор проектов ОБСЕ в Украине передали оборудование для гуманитарного разминирования украинским ведомствам.

Об этом сообщает Укринформ.

Среди участников презентации «Гуманитарное разминирование: помощь ОБСЕ в минимизации последствий конфликта для людей» – Генрик Вилладсен, координатор проектов ОБСЕ в Украине, Марек Варга, заместитель председателя рабочей группы по поддержке Словацкого председательства в ОБСЕ, представители МинВОТ, Минобороны и ГСЧС.

Всего Украине передали для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям  32 металлодетектора новейшего поколения и другого современного оборудования для разминирования, для Минобороны – 34 металлодетектора. Министерству по временно оккупированным территориям были предоставлены 19 составляющих сверхсовременного оборудования: из них как металлоискатели новейшего поколения, которые находят взрывные устройства,  не разорвавшиеся на больших глубинах, так и сверхсовременные компьютерные системы, которые через спутниковую связь сразу передают информацию для создания карт загрязненных взрывчатыми устройствами территорий, а также оценки их очистки, что позволит проводить мероприятия по информированию людей о рисках.

«В прошлом году от действий минновзрывных устройств на Донбассе пострадали 70 человек, из них – 18 детей. Сейчас 16 тыс. кв. м территории Украины могут быть загрязнены взрывчатыми предметами», – сказал Варга.

Он добавил, что ОБСЕ также оказывал и совещательную помощь Украине во время работы над законом о противоминной деятельности, который был принят Верховной Радой 6 декабря 2018 года.

Во время практической демонстрации оборудования для разминирования работники ГСЧС отметили, что трудно переоценить важность передачи этого оборудования для Украины.

По словам Вилладсена, передача оборудования и поддержка по разработке нормативной базы в сфере гуманитарного разминирования являются частью проекта, который выполняется координатором проектов ОБСЕ в Украине и при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Канады, Федеративной Республики Германия, Словацкой Республики, Королевства Норвегия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также США. Он отметил, что в эти дни исполняется 20 лет нахождения представительства ОБСЕ в Украине.
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2019-06-15 14:05 :49