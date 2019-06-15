На шахматном турнире претенденток Анна Музычук поднялась на второе место

Перед заключительным днем отдыха в турнире претенденток на матч за мировую шахматную корону с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая его восемь участниц, вчера, 14 июня, сыграли партии 12-го тура.

Выпускницы Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского сестры Анна и Мария Музычук сыграли по-разному: Аня – победила, а Мария проиграла, сообщает ldufk.edu.ua.

Поскольку лидер турнира россиянка Александра Горячкина значительно оторвалась от остальных участниц и после ничьей с китаянкой Тань Чжуньи за два тура до финиша официально оформила победу, борьба идет за последующие места.

На вторую строчку вышла Анна Музычук, которая белыми фигурами доказала свое преимущество во встрече с Екатериной Лагно. А вот ее младшая сестра Мария Музычук, к сожалению, проиграла белыми россиянке Валентине Гуниной. В еще одной партии отчетного тура грузинка Нана Дзагнидзе обыграла россиянку Александру Костенюк.

Следовательно, после 12-ти туров лидерство и в дальнейшем удерживает россиянка Александра Горячкина (9 очков), которая уже стала недосягаемой. Второй идет наша Аня Музычук – 6,5 очков, у Екатерины Лагно – 6, у Марии Музычук, Тань Чжуньи, Валентины Гуниной и Наны Дзагнидзе – по 5,5, у Александры Костенюк – 4,5.

Добавим, что завтра, 16 июня, в предпоследнем, 13 туре встречаются: Валентина Гунина (Россия) – Анна Музычук (Украина), Александра Костенюк (Россия) – Мария Музычук (Украина), Александра Горячкина (Россия) – Нана Дзагнидзе (Грузия), Екатерина Лагно (Россия) – Тань Чжуньи (Китай).

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