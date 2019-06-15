live
Aнонси
Перша передача: Mazda CX-5, 15.06.19 о 10:00
Перша передача: Mazda CX-5, 15.06.19 о 10:00
15 июня, суббота
Анонс програми Деталі 15.06.19
Анонс програми Деталі 15.06.19
15 июня, суббота
Анонс програми Злий дім за 15.06.19
Анонс програми Злий дім за 15.06.19
15 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Львов 15 июня, 2019, 10:07
На Львовщине женщину укусила змея

13 июня спасателям поступило сообщение, что в Городокскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести поступила женщина 1959 года рождения, жительница с. Малый Любинь Городокского района, с диагнозом – укус змеи левой кисти.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

Главное управление ГСЧС предостерегает жителей области быть осторожными и внимательными,  отправляясь в лес или на природу. Если случайно увидели пресмыкающееся рядом с собой – не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров. Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь в лес,  лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не сможет прокусить.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Львовская областьзмеяженщинановости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-15 14:06 :13