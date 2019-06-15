На Львовщине женщину укусила змея

13 июня спасателям поступило сообщение, что в Городокскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести поступила женщина 1959 года рождения, жительница с. Малый Любинь Городокского района, с диагнозом – укус змеи левой кисти.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

Главное управление ГСЧС предостерегает жителей области быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу. Если случайно увидели пресмыкающееся рядом с собой – не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров. Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь в лес, лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не сможет прокусить.

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