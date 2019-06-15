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Новости » Киев 15 июня, 2019, 13:12
Масштабное ДТП в Киеве: погибли четверо людей

Утром в субботу, 15 июня, в Голосеевском районе Киева на площади Демеевской произошло масштабное ДТП, в котором погибли четверо человек, других пострадавших госпитализировали.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Правоохранители установили, что водитель «Шевроле» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шкода». В результате аварии четверо человек, которые находились в «Шевроле», получили травмы,  несовместимые с жизнью. Водитель другой иномарки получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, они опрашивают свидетелей и очевидцев этого происшествия, а также устанавливают ее механизм.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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