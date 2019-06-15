Ликбез по парламенту: Чаплыга обвинил «Слугу народа» в тяжелом преступлении

Если партия «Слуга народа» делала несколько съездов, во время которых списки меняли уже после их обнародования, это грубое нарушение. Представитель команды Зеленского Святослав Юраш, практически в этом признался.

Об этом в эфире проекта «Народ против» в эфире телеканала ZIK заявивив политический консультант Михаил Чаплыга.

Представитель команды Владимира Зеленского Святослав Юраш рассказал, что был только на одном съезде партии «Слуга народа».

«Поймите, все элементы процесса относительно новой партии в украинском законе –достаточно сложные. Я не юрист и не объясню, где я должен быть, где нет. Я был объявлен в этом первом съезде, соответственно, на съезды больше не приходил», – рассказал Юраш.

В то же время Михаил Чаплыга решил провести «ликбез» молодому политику.

«Когда-то, очень давно, действующий Глава Администрации президента Богдан был кандидатом в депутаты от партии БПП. Он уже почти зашел в тот парламент, но так его не хотелось там видеть – они поссорились до этого времени. Тогда в Раде приняли так называемый феодальный закон», – рассказал Чаплыга.

Он пояснил: лидеры партий требовали получить возможность корректировать списки после выборов.

«Обладатели партийных списков – лидеры партий, которые там сидят и продают списки – говорят «здесь мы места попродавали, а товарищи неправильно поступают в Раде. Давайте вы вернете нам право чистить их уже после выборов», – отметил эксперт.

Потом же, по его словам, списки захотели чистить еще до выборов.

«Берем и вставляем 10 штучек красивых лиц, потом после этого – спонсоров, все люди видят красивые лица, и за два дня проводим съезд – и их уже нет. Скажем, что они плохо работали, а в Раду заходят как раз те, кто оплатил этот праздник», – отметил Чаплыга.

Однако, он отметил: чтобы выкинуть людей из списков, нужно провести еще один съезд, на котором провести соответствующее голосование.

«Поэтому, вы понимаете, что только что сделали заявление о совершении преступления? К тому же – тяжелого преступления, если людей выбросили», – заявил Чаплыга.

В свою очередь Юраш посоветовал Чаплиге идти «до одного места – там, где оформляют заявление о преступлении».

«У нас в Украине уникальная ситуация и уникальные преграды, мы сформируем новую силу, которая выигрывает уникальную большинство в этом парламенте. мы покажем, что этим большинством можем что-то делать, а не просто спорить или драться с кем-то», – подчеркнул Святослав Юраш.

Как отмечалось, вчера партия «Слуга народа» обновила список кандидатов – вместо тех, кого исключили, представили других.

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