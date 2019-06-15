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Новости » Политика 15 июня, 2019, 19:57
КС продолжит заседание по роспуску Рады во вторник

Конституционный суд во вторник продолжит в закрытом режиме рассматривать представление народных депутатов относительно конституционности указа президента о роспуске Верховной Рады.

Заседание начнется во вторник в 10 часов утра,  сообщает пресс-служба суда.

«Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» (закрытая часть пленарного заседания)», – говорится в сообщении.

 
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Верховная РадаКонституционный судновости Украиныновости политикироспуск Верховной Рады
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