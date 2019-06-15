Когда люди видят Михальчишина на фронте, а Бойко в Кремле, теряют картину мира, – Бужанский

Меня смущает грубый нажим, с которым руководство партии «За жизнь» пробирается в Кремль. Любой гражданин, который видит Михальчишина на фронте, а Бойко в Кремле, просто сходит с ума.

Об этом в эфире ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK заявил блогер Макс Бужанский.

По его словам, Партия регионов образца 2012-2013 годов была образцом ювелирности и изящества в сравнении с нынешней силой «За жизнь», однако в итоге все закончилось Майданом.

«Я никогда этого не говорил. «Оппозиционная платформа «За жизнь», вы меня пугаете. Объясню почему. Меня смущает этот грубый нажим, которым давит руководство партии, продираясь в Кремль и кичась тем, что они могут там показаться и единственные с кем можно вести переговоры», – отметил блогер.

Как отметил господин Бужанский, в политике натиск это определенное преимущество, но его смущает форма.

«Понимаете, любой гражданин, который видит Михальчишина на фронте, а Бойко в Кремле, просто сходит с ума, полностью теряется понимание картины мира. Я никогда не указываю кому куда ездить, я понимаю важность сохранения транзита. Я просто хочу сказать, что в обществе оголенные нервы и мне кажется, что на это никто не обращает внимание», – считает господин Бужанский.

Он отметил, что в 2013 году Партией регионов было все взято под контроль и это все рухнуло.

«Обрушились на всех: на тех кто поддержал Майдан и тех кто не поддерживал. Следующее падение будет последним – оно нас похоронит», – констатировал Макс Бужанский.

Напомним, в марте этого года лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко вместе с рядом других украинских политиков встретился в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, где договаривались об условиях возобновления контракта относительно газового транзита через Украину.

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