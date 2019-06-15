Host Family: львовян призывают принять в свои дома волонтеров-иностранцев

С 13 июня до 8 сентября на Львовщине будут работать иностранные волонтеры, которые будут преподавать английский. Организаторы такого сотрудничества призывают львовян открыть двери своих домов иностранным студентам в рамках программы «Host Family». Таким образом гостям не придется жить в неуютных общежитиях и хостелах, а хозяева узнают частичку новой культуры.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном. Львов» в эфире телеканала ZIK.

Все чаще львовяне принимают в своих домах иностранных студентов. В одной из таких в течение шести недель будет гостить турецкий волонтер Серджан Баш. Вместе со своим новым другом-львовянином Василием Совяком Серджан начал преодолевать культурный барьер с языка – учились здороваться на украинском и турецком.

Василий в студенческие годы тоже жил в незнакомых странах, поэтому с радостью согласился принять иностранного соседа.

«Очень спокойный парнишка, очень волнуется, чтобы что-то случайно не сделать лишнего, все переспрашивает», – говорит Василий.

Серджан – мусульманин, поэтому договорились не есть свинины, вместе изучают Коран и решили делить домашние обязанности поровну. Однако дом достался не всем.

«Моим друзьям пришлось остановиться в хостеле. Там неуютно. Они также очень хотели попасть в хост-семью», – говорит Серджан.

«Ну, скажем, условия хостелов не лучшие. Много людей в комнате, душ на другом этаже, удаленно от центра», – добавляет Василий.

Большинство волонтеров остановились в общежитиях и хостелах. С собой они привезли частичку новой культуры. Ею готовы делиться, говорят представители молодежной организации AIESEC.

«Наши иностранные волонтеры работают в общественных организациях, школах, лагерях и преподают английский. Программа действует с 13 июня и до 8 сентября включительно. В любой период можно зарегистрироваться на сайте и стать принимающим волонтером», – объясняет вице-президент по входящим стажировкам в AIESEC во Львове Ярослава Скорбач.

За это время во Львов приедет около 300 волонтеров. Поэтому горожан призывают таки решиться на мультикультурный эксперимент. Так можно выучить другой язык и найти новых друзей.

Как сообщалось ранее, в рамках проектов AIESEC летом Львовщину должны посетить 200 иностранных волонтеров.

Виктория Мацькович, «Первые о главном. Львов»

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