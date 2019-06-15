Экс-регионал Ефремов, который находится под следствием, собрался на выборы в десятке Оппоблока

Экс-регионал Александр Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка «Оппоблока» на внеочередных парламентских выборах.

Об этом заявил народный депутат Евгений Мураев в эфире телеканала Украина, передает Украинская правда.

По его словам, Ефремов займет место Владимира Пилипенко, который принял решение не участвовать в избирательной кампании.

«Ефремов уже три года находится в местах лишения свободы по надуманным обвинениям. Надеюсь, это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы из-за режима Порошенко», - заявил Мураев.

Напомним, 30 июля 2016 года экс-главу фракции «Партия регионов» Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в прямой поддержке преступной организации «ЛНР», а также незаконном завладении имуществом «Луганскуголь». 1 августа 2016 г. Ефремова взяли под стражу. В конце апреля 2019 года Старобельский райсуд продлил Ефремову арест еще на два месяца, он будет находиться под стражей до 22 июня.

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