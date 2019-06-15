Брэд Питт может добиться штрафа для Анджелины Джоли

Бракоразводный процесс 44-летней Анджелины Джоли и 55-летнего Брэда Питта длится вот уже почти три года, и бывшие супруги все никак не могут прийти к компромиссу. Но эта бесконечная судебная тяжба настолько надоела актеру, что он решил, что с него хватит, пора все это прекращать.

Об этом сообщает golos.

Как пишут западные СМИ, Питт обратился к своим адвокатам с тем, чтобы они попросили судью назначить Анджелине крайний срок для подписания всех документов. А если она не сделает этого до назначенного времени, то ей придется заплатить большой штраф (о какой конкретно сумме идет речь, не уточняется).

Брэд был очень терпелив в течение всего процесса. Но теперь с него хватит, он дошел до предела. Он устал от того, что Анджелина постоянно откладывает бракоразводный процесс, который является для него очень болезненным. Ему кажется, что для Анджелины это стало своего рода игрой, поделился источник.

Напомним, что Питт и Джоли долгое время не могли урегулировать вопрос об опеке над их шестью детьми, 17-летним Мэддоксом, 15-летним Паксом, 14-летней Захарой, 13-летней Шайло и 10-летними близнецами Ноксом и Вивьен, но в конечном итоге к консенсусу они пришли. Согласно судебному решению, Джоли обязана разрешить Питту видеться с детьми через день: как минимум четыре часа в дни школьных занятий и как минимум двенадцать часов в дни, свободные от учебы (так, летние каникулы актер проведет вместе со своими дочерьми и сыновьями).

Однако это не единственное разногласие, возникшее в ходе бракоразводного процесса: например, актриса обвиняла бывшего мужа в неуплате алиментов.

Ранее Питт запретил Джоли снимать их совместных детей в кино.

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