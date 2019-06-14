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Новости » Политика 14 июня, 2019, 19:35
Зеленский имеет три кандидатуры на должность главы Львовской ОГА: просит совета

Президент Владимир Зеленский обратился к жителям Львовщины с просьбой помочь выбрать из трех кандидатов на должность председателя Львовской ОГА.

Соответствующее предложение он написал в Facebook.

«День добрый, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас имеем трех претендентов на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение о этих господах», – пишет Зеленский.

Он также предлагает три кандидатуры:

  • Денис Шмигаль, 43 года. Кандидат экономических наук. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ПАО «ДТЭК Западэнерго».
  • Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании «Эко-Оптима». Лауреат премии «Человек года» в номинации «Предприниматель года».
  • Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западно-украинского филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

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