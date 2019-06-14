Зеленский встретился с семьями украинских пленных моряков

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, которые были задержаны в прошлом году у Керченского пролива.

Об этом говорится на сайте президента.

Глава государства подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. Он также напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле.

«Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков», – сказал Владимир Зеленский.

Во время встречи поднимался вопрос поддержки семей моряков, включая обеспечение их жильем.

Также речь шла о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий. Президент подчеркнул, что из-за недееспособности действующей Верховной Рады принятие этого документа на нынешнем этапе невозможно. Он выразил убеждение, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва.

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